Зеленський обговорив з рабинами України святкування Рош га-Шана в Умані

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт глави держави за підсумками зустрічі.

"Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками іудейських релігійних організацій України та обговорив дотримання протиепідемічних обмежень під час святкування Рош га-Шана в Умані", - повідомляють в президентській пресслужбі.

Президент закликав рабинів України допомогти уникнути масового скупчення людей під час святкування Рош га-Шана в Умані / Фото: Офіс Президента

Зеленський зазначив, що Україна розуміє, наскільки важливе для десятків тисяч хасидів святкування Рош га-Шана – єврейського Нового року. Водночас цього року пандемія коронавірусу внесла суттєві корективи у плани та звички, адже нині епідемічна ситуація в Україні та Ізраїлі викликає велике занепокоєння. «Цього року через COVID-19 складна ситуація, з якою бореться зараз весь світ. Всі великі скупчення людей дають приріст інфікування в рази… Масове святкування Рош га-Шана призведе до колосального колапсу. Це буде колапс в Україні, потім це буде колапс в інших країнах», – наголосив глава держави.

Президент повідомив, що обговорив ситуацію з Прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, за даними глави ізраїльського уряду, в Україну щороку лише з Ізраїлю приїжджають на Рош га-Шана близько 8 тис. вірян. «Тому вони зверталися до нас, щоб ми закрили Умань. Це свято дуже важливе. Впевнений, що кожного року ми будемо тільки посилювати наші відносини… Але у нас складна ситуація», – пояснив Зеленський.

Він попросив представників іудейських релігійних організацій України звернутися до єврейської громади із закликом уникати масового скупчення людей на Рош га-Шана цього року.

Президент нагадав, що суттєві обмеження на масові зібрання були запроваджені для українців у квітні, коли християни відзначають Великдень.

Глава держави також додав, що через динаміку поширення коронавірусу в Україні уряд планує обмежити в’їзд іноземних громадян.

Рабини, які взяли участь у зустрічі, зазначили, що розуміють ситуацію, яка склалася через поширення коронавірусу, та намагатимуться донести інформацію до вірян.

Голова Ради Федерації єврейських громад України рабин Меїр Стамблер наголосив, що Тора вчить, що найцінніше – це життя, і людина має берегти його. «Ми зробимо все можливе, щоб передати ваш меседж. Ми розуміємо, що відбувається і наскільки це важливо», – зауважив рабин Меїр Стамблер.

Головний рабин м. Києва, президент Об'єднання іудейських релігійних організацій України Яків Дов Блайх відзначив важливість нормативного регулювання ситуації. За його словами, потрібно передбачити обмеження не лише для іноземних паломників, а й для внутрішніх. «Є збори людей, які живуть в Україні. Важливо, щоб було всім зрозуміло, що є рамки законодавства», – зауважив він.

Глава держави також подякував за підтримку та молитву за мир в Україні, яка відбулася в День Незалежності. «В Україні багато різних людей, багато національностей та віросповідань. Але це прекрасно, що ми всі об’єднані в Україні», – наголосив він.

За словами Президента, саме через це він ініціював надання державного статусу низці релігійних свят, зокрема таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош га-Шана, Ханука, Великдень християн західного обряду тощо.

Також Зеленський поставив завдання перед Кабінетом Міністрів та Офісом Президента розпочати будівництво меморіалу Бабиного Яру у Києві в короткі строки. Наразі триває обговорення проєктів.

«Президент поставив чітке завдання Офісу Президента та Кабінету Міністрів, щоб меморіал почали будувати в короткі строки. Зараз є обговорення проєктів. Це трагедія, яка відбулась у нас, і наш обов’язок – увіковічити пам'ять людей, які загинули в Бабиному Яру», – повідомив Єрмак.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 17 серпня підтримав рішення про обмеження відвідування іноземцями Умані на святкування Рош га-Шана (юдейського нового року), що цього року припадає на 18-20 вересня.

Своєю чергою Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила українському зовнішньополітичному відомству посилити комунікацію з інформування іноземних громадян щодо обмежень, які діють в Україні. Міністерство внутрішніх справ має посилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош га-Шана.

Крім того, Державна прикордонна служба отримала доручення розробити пам'ятку перебування в країні та роздавати її при перетині українського кордону, а також інформувати про можливу заборону на в’їзд до України на кілька років у разі порушення карантинних обмежень.

17 серпня міський голова Умані Олександр Цебрій заявив, що у разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування Рош га-Шана готовий заблокувати в'їзди до міста.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн.