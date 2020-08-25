Паломництво хасидів до Умані суттєво обмежать — нарада в ОП

Україна суттєво обмежить паломництво хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана.

Про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"На прохання Прем'єр-міністра Ізраїлю ухвалено рішення про суттєве обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана", - розповіли в ОП.

На нараді також зазначалося, що у світі спостерігається зростання показників захворюваності на COVID-19, тому український уряд розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземних громадян з країн, які потрапляють у «червону зону» епідемії, строком на 30 днів.

Водночас зазначається, що ця заборона не стосуватиметься водіїв транзитного транспорту та представників гуманітарних місій.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов проінформував, що у зв’язку з наближенням сезону респіраторно-вірусних інфекцій МОЗ готується до закупівель протигрипозних вакцин для груп ризику: медиків, працівників поліції, прикордонної служби, галузі освіти – всього 1,5 млн осіб.

Президент додав, що напередодні нового епідемічного сезону також необхідно збільшити кількість ліжок у лікарнях і запустити масову програму вакцинації від грипу.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України 17 серпня підтримав рішення про обмеження відвідування іноземцями Умані на святкування Рош га-Шана (юдейського нового року), що цього року припадає на 18-20 вересня.

Своєю чергою Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила українському зовнішньополітичному відомству посилити комунікацію з інформування іноземних громадян щодо обмежень, які діють в Україні. Міністерство внутрішніх справ має посилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош га-Шана.

Крім того, Державна прикордонна служба отримала доручення розробити пам'ятку перебування в країні та роздавати при перетині українського кордону, а також інформувати про можливу заборону на в’їзд до України на декілька років у разі порушення карантинних обмежень.

17 серпня міський голова Умані Олександр Цебрій заявив, що у разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року - Рош га-Шана - готовий заблокувати в'їзди до міста.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн.