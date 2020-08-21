МВС введе технічні обмеження, щоб запобігти масовому паломництву хасидів - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що МВС має достатньо сил та засобів, аби запобігти порушенню домовленостей про обмеження паломництва іноземців до Умані на святкування Рош га-Шана.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

"Ми розуміємо всі ризики, які пов’язані із святкуванням єврейського нового року в Умані. За різними підрахунками, на паломництво в цей час приїздило близько 25-50 тисяч осіб. На жаль, зараз ми не можемо собі цього дозволити. Тому будуть введені технічні обмеження і святкування, яким воно було у формі останніх років, не буде", - заявив міністр.

Очільник МВС зазначив, що українські дипломати вже провели відповідні консультації з відповідними урядами країн, звідки їде найбільше паломників, "тому, якщо будуть бажаючі порушити домовленості і проводити масові паломництва, то МВС має достатньо сил та засобів, аби врегулювати нехтування суспільними інтересами".

"Ми знайдемо механізми врегулювання цього процесу для тих, хто не рахується з суспільним інтересом. Ми маємо для цього достатньо сил", - наголосив Аваков.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України у понеділок, 17 серпня, підтримав рішення про обмеження відвідування іноземцями Умані на святкування Рош га-Шана (юдейського нового року), що цього року припадає на 18-20 вересня.

Своєю чергою Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила українському зовнішньополітичному відомству посилити комунікацію з інформування іноземних громадян щодо обмежень, які діють в Україні. Міністерство внутрішніх справ має посилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош га-Шана.

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Крім того, Державна прикордонна служба отримала доручення розробити пам'ятку перебування в країні та роздавати при перетині українського кордону, а також інформувати про можливу заборону на в’їзд до України на декілька років у разі порушення карантинних обмежень.

17 серпня міський голова Умані Олександр Цебрій заявив, що у разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року - Рош га-Шана - готовий заблокувати в'їзди до міста.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн.