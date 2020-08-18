Уряди України та Ізраїлю закликають хасидів не їхати в Умань
Про це йдеться у спільній українсько-ізраїльській урядовій заяві щодо паломництва хасидів до м. Умань з нагоди святкування Рош га-Шана, оприлюдненій на вебсайті КМУ, повідомляє Укрінформ.
“Цього року епідемічна ситуація в Україні та Ізраїлі, як і в усьому світі, на жаль, не дає змогу традиційно відзначити це свято. Керуючись рекомендаціями та застереженнями міністерств охорони здоров’я України та Ізраїлю, наполегливо закликаємо усіх паломників, які планують взяти участь у цьогорічних святкових заходах з нагоди Рош га-Шана в Україні, утриматися від відвідання міста Умань через загрозливу епідемічну ситуацію”, - йдеться у спільному урядовому документі.
Однак, тим, хто таки вирішив відвідати Умань, варто пам'ятати, що карантинні обмеження в Україні поширюються на всі публічні заходи та їх мають суворо дотримуватися, наголошено в заяві.
“Уряди двох держав спільно дбають про здоров’я та безпеку своїх громадян. Сподіваємося на розуміння та щиро віримо, що наступного року нам вдасться разом відсвяткувати Рош га-Шана та інші свята без будь-яких обмежень”, - йдеться у заяві.
У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.
На міжвідомчій нараді у Міністерстві закордонних справ України 9 липня наголошувалося, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умань для проведення святкування у традиційному форматі є неможливим, тож варто розробити альтернативний (участь у святкуванні обмеженого кола представників місцевої хасидської громади, організація онлайн-трансляції заходів тощо).
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 17 липня пообіцяв, що уряд всебічно розгляне питання щодо можливості приїзду цієї осені прочан-хасидів і ухвалить зважене рішення.
Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн.
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