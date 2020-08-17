Уряд підтримав обмеження на відвідування хасидами Умані

Кабмін підтримав рішення, ініційоване МВС, про обмеження на відвідування іноземцями міста Умань Черкаської області під час цьогорічного святкування Рош га-Шана.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Укрінформ з посиланням на пресслужбу МВС.

Зокрема, за його словами, МВС ініціювало запровадження технічних обмежень в період коронавірусу на відвідування Умані іноземцями. Ця ініціатива була підтримана Кабінетом Міністрів та Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Міністр зазначив, що щороку до Умані приїздить від 30-50 тисяч хасидів з різних країн, які упродовж трьох днів святкують та проводять різні релігійні обряди, відвідують святі місця.

Такий формат масового заходу під час пандемії створює величезні ризики розповсюдження вірусу не лише для учасників заходу, а і для місцевого населення, наголошують у МВС.

За словами Авакова, в Україні з повагою ставляться до національних традицій різних народів та релігійних спільнот, та щороку робиться усе, аби вони проходили за найвищими стандартами безпеки.

«Проте останні тижні Україна фіксує зростання спалахів захворювання на коронавірус серед населення. Аналогічна ситуація спостерігається і в інших державах. Що змушує уряди цих країн повертатися до більш жорстких карантинних обмежень. Ми заслухали доповіді профільних міністрів на уряді і дійшли висновку, що епідеміологічна ситуація в країні та світі не дає змоги організовувати та проводити масові заходи, тим паче за участі іноземців», - підкреслив Аваков.

Очільник МВС нагадав, що аналогічної домовленості МВС досягло із представниками ПЦУ та УПЦ Московського патріархату, які відмовилися від проведення Хресної ходи через пандемію, і висловив сподівання на розуміння в цьому питанні і від представників хасидської релігійної спільноти.

Аваков також поінформував, що МВС забезпечить усі технічні заходи для здійснення цих карантинних обмежень в Умані.

Як повідомлялося, питання про приїзд прочан на святкування Рош Га-Шана обговорювалося на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 11 серпня.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов тоді поінформував, що цього року очікується приїзд від 5 000 до 10 000 віруючих хасидів. І в Україні, і у Міністерстві закордонних справ Держави Ізраїль це викликає велике занепокоєння.

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Тому, за словами міністра, Держкомісія доручила українському зовнішньополітичному відомству посилити комунікацію з інформування іноземних громадян щодо обмежень, які діють в Україні. Міністерство внутрішніх справ має посилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош га-Шана.

Крім того, Державна прикордонна служба отримала доручення розробити пам'ятку перебування в країні та роздавати при перетині українського кордону, а також інформувати про можливу заборону на в’їзд до України на декілька років у разі порушення карантинних обмежень.

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На міжвідомчій нараді у МЗС України 9 липня наголошувалося, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані для проведення святкування у традиційному форматі є неможливим, тож варто розробити альтернативний (участь у святкуванні обмеженого кола представників місцевої хасидської громади, організація онлайн-трансляції заходів тощо).

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 17 липня пообіцяв, що уряд всебічно розгляне питання щодо можливості приїзду цієї осені прочан-хасидів і ухвалить зважене рішення.

17 серпня міський голова Умані Олександр Цебрій заявив, що у разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року - Рош га-Шана - готовий заблокувати в'їзди до міста.

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Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн.

У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.

Фото: ДПСУ