Мер Умані чекатиме на зустріч із Зеленським у наметі під ОП

Міський голова Умані Олександр Цебрій прибув до Києва, щоб поінформувати Президента Володимира Зеленського про небезпеку масового приїзду прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року - Рош Гашана.

Як передає Укрінформ, у своєму відеозверненні у Фейсбук Цебрій заявив, що чекатиме Зеленського, скільки буде необхідно.

"Я розумію, що Президент - надзвичайно зайнята людина, тому хай не поспішає. Друзі привезли мені туристичний намет, спальний мішок, каремат, у мене є вода і все необхідне, я буду чекати на пана Президента", - зазначив Цебрій.

Уманський мер також оприлюднив фото заяви, яку він написав на ім'я Зеленського із проханням про термінову зустріч.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Цебрій заявив, що готовий перекрити в'їзд до Умані блокпостами, якщо 5-10 тисячам прочан-хасидів не заборонять, з огляду на епідеміологічну ситуацію, масовий приїзд до міста на святкування.

Питання про приїзд прочан на святкування Рош Га-Шана обговорювалося на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 11 серпня. Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов поінформував, що на засіданні йшлося про те, що цього року очікується від 5 000 до 10 000 віруючих хасидів. І в Україні, і у Міністерстві закордонних справ Держави Ізраїль це викликає велике занепокоєння. Тому, за словами міністра, Держкомісія доручила українському зовнішньополітичному відомству посилити комунікацію з інформування іноземних громадян щодо обмежень, які діють в Україні. Міністерство внутрішніх справ має посилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош Гашана. Крім того, Державна прикордонна служба отримала доручення розробити пам'ятку перебування в країні та роздавати при перетині українського кордону, а також інформувати про можливу заборону на в’їзд до України на декілька років у разі порушення карантинних обмежень.

На міжвідомчій нараді у Міністерстві закордонних справ України 9 липня наголошувалося, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умань для проведення святкування у традиційному форматі є неможливим, тож варто розробити альтернативний (участь у святкуванні обмеженого кола представників місцевої хасидської громади, організація онлайн-трансляції заходів тощо).

Читайте також: Ізраїль закликає Україну цьогоріч не дозволяти паломництво хасидів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 17 липня пообіцяв, що уряд всебічно розгляне питання щодо можливості приїзду цієї осені прочан-хасидів і ухвалить зважене рішення.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн.

У 2020 році святкування Рош Гашана припадає на 18-20 вересня.

Фото: Павло Багмут, Укрінформ