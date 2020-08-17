Мер Умані чекатиме на зустріч із Зеленським у наметі під ОП

Мер Умані чекатиме на зустріч із Зеленським у наметі під ОП

Фото, відео
Укрінформ
Міський голова Умані Олександр Цебрій прибув до Києва, щоб поінформувати Президента Володимира Зеленського про небезпеку масового приїзду прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року - Рош Гашана.

Як передає Укрінформ, у своєму відеозверненні у Фейсбук Цебрій заявив, що чекатиме Зеленського, скільки буде необхідно.

"Я розумію, що Президент - надзвичайно зайнята людина, тому хай не поспішає. Друзі привезли мені туристичний намет, спальний мішок, каремат, у мене є вода і все необхідне, я буду чекати на пана Президента", - зазначив Цебрій.

Уманський мер також оприлюднив фото заяви, яку він написав на ім'я Зеленського із проханням про термінову зустріч.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Цебрій заявив, що готовий перекрити в'їзд до Умані блокпостами, якщо 5-10 тисячам прочан-хасидів не заборонять, з огляду на епідеміологічну ситуацію, масовий приїзд до міста на святкування.

Питання про приїзд прочан на святкування Рош Га-Шана обговорювалося на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 11 серпня. Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов поінформував, що на засіданні йшлося про те, що цього року очікується від 5 000 до 10 000 віруючих хасидів. І в Україні, і у Міністерстві закордонних справ Держави Ізраїль це викликає велике занепокоєння. Тому, за словами міністра, Держкомісія доручила українському зовнішньополітичному відомству посилити комунікацію з інформування іноземних громадян щодо обмежень, які діють в Україні. Міністерство внутрішніх справ має посилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош Гашана. Крім того, Державна прикордонна служба отримала доручення розробити пам'ятку перебування в країні та роздавати при перетині українського кордону, а також інформувати про можливу заборону на в’їзд до України на декілька років у разі порушення карантинних обмежень.

На міжвідомчій нараді у Міністерстві закордонних справ України 9 липня наголошувалося, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умань для проведення святкування у традиційному форматі є неможливим, тож варто розробити альтернативний (участь у святкуванні обмеженого кола представників місцевої хасидської громади, організація онлайн-трансляції заходів тощо).

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 17 липня пообіцяв, що уряд всебічно розгляне питання щодо можливості приїзду цієї осені прочан-хасидів і ухвалить зважене рішення.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн.

У 2020 році святкування Рош Гашана припадає на 18-20 вересня.

Фото: Павло Багмут, Укрінформ

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