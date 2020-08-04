Ізраїль закликає Україну цьогоріч не дозволяти паломництво хасидів

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало Київ не дозволяти цьогорічне паломництво хасидів в Умань на свято Рош ха-Шана через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

"Наша професійна позиція полягає в тому, що захід не слід дозволяти через зібрання 30 тисяч людей. Єдиний спосіб зупинити це - українські органи влади мають вжити належних заходів", - заявив у вівторок директор департаменту з міжнародних відносин МОЗ Ізраїлю Ашер Шальмон.

Як повідомляв Укрінформ, міський голова Умані Олександр Цебрій виступив проти приїзду цієї осені прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року - Рош Га-Шана. Він вважає, що це може спричинити спалах коронавірусу у місті.

На міжвідомчій нараді у Міністерстві закордонних справ України 9 липня сторони дійшли думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умань для проведення святкування у традиційному форматі є неможливим, тож варто розробити альтернативний (участь у святкуванні обмеженого кола представників місцевої хасидської громади, організація онлайн-трансляції заходів тощо).

17 липня під час години запитань до уряду у Верховній Раді Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд всебічно розгляне питання щодо можливості приїзду цієї осені прочан-хасидів і ухвалить зважене рішення.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн.

У 2020 році святкування Рош Га-Шана припадає на 18-20 вересня.