Мерія Умані просить МЗС перевірити інформацію про торгівлю в Ізраїлі “пропусками в Україну”

До Уманської міської ради надійшов лист про те, що через заборону приїзду прочан на Рош Га-Шана в Ізраїлі пропонують за гроші оформити вид на проживання в Україні або дозвіл на в'їзд.

Мерія звертається до Міністерства закордонних справ і Державної міграційної служби за поясненнями, повідомив у Facebook міський голова Умані Олександр Цебрій.

"На адресу виконавчого комітету Уманської міської ради надійшов лист, в якому повідомляється, що у зв'язку із забороною в'їзду паломників на територію міста Умань для святкування Рош Га-Шана в ізраїльській пресі з'явилися оголошення, що можна отримати "вид на жительство за 500 долларов или разрешения на въезд на 3 месяца за 330 дол.". Звертаюся до Державної міграційної служби України з проханням роз'яснити ситуацію", - зазначив Цебрій.

Також він висловив переконання, що такі оголошення - маніпуляція або чиїсь шахрайські дії. Тож попросив Міністерство закордонних справ офіційно підтвердити чи спростувати викладену в них інформацію.

Як повідомляв Укрінформ, міський голова Умані Олександр Цебрій виступив проти приїзду цієї осені прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року - Рош Га-Шана. Він вважає, що це може спричинити спалах коронавірусу у місті.

На міжвідомчій нараді у Міністерстві закордонних справ України 9 липня сторони дійшли думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умань для проведення святкування у традиційному форматі є неможливим, тож варто розробити альтернативний (участь у святкуванні обмеженого кола представників місцевої хасидської громади, організація онлайн-трансляції заходів тощо).

17 липня під час години запитань до уряду у Верховній Раді Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд всебічно розгляне питання щодо можливості приїзду цієї осені прочан-хасидів і ухвалить зважене рішення.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн.

У 2020 році святкування Рош Га-Шана припадає на 18-20 вересня.