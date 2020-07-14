Масове паломництво хасидів до Умані цьогоріч неможливе – нарада в МЗС

Масове паломництво хасидів в Умань на Черкащину для святкування юдейського нового року - Рош Га-Шана - цьогоріч неможливе через пандемію коронавірусу.

Таке рішення було прийняте 9 липня на міжвідомчій нараді у Міністерстві закордонних справ України, повідомляє у Facebook міський голова Умані Олександр Цебрій.

"Результатом міжвідомчої наради в приміщенні МЗС України стала спільна думка, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умань для проведення святкування у традиційному форматі є неможливим", - поінформував Цебрій.

У наведеному мером документі за результатами наради вказано, що її учасники взяли до уваги нинішню епідеміологічну ситуацію в Державі Ізраїль (належить до країн "червоної зони" через показник захворювання на COVID-19); заборону проведення масових заходів в Україні; навантаження на українські медичні заклади; необхідність створення значної кількості місць для обсервації та забезпечення безпеки життя та здоров'я як громадян України, так й іноземних громадян; складнощі з контролем правоохоронними органами за дотриманням паломниками режиму самоізоляції.

Зазначається, що наприкінці червня - початку липня відбулася низка переговорів та зустрічей між посадовцями обох країн, зокрема телефонна розмова між головним державним санітарним лікарем України Віктором Ляшком та директором Департаменту міжнародного співробітництва МОЗ Ізраїлю Ашером Шальмоном. Ізраїльська сторона повідомила, що з розумінням сприйме скасування міжнародного паломництва до Умані цього року, але просить заздалегідь повідомити офіційну позицію української сторони з цього приводу.

У документі також йдеться про існуючі спроби "заполітизувати" питання цьогорічного приїзду хасидів до Умані - зокрема, карантинні обмеження подаються деякими організаціями як приклад "антисемітизму". Тому висловлюється прохання виробити узгоджену державну позицію та прийняти відповідні рішення щодо організації цьогорічного відзначення Рош-Га-Шана юдейською громадою (участь у святкуванні обмеженого кола представників місцевої хасидської громади, організація онлайн-трансляції заходів тощо).

Як повідомляв Укрінформ, раніше міський голова Умані Цебрій виступив проти приїзду цієї осені прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року - Рош Га-Шана, вважаючи, що приїзд великої кількості іноземців з різних країн може спричинити спалах коронавірусу в місті.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн.

У 2020 році святкування Рош Га-Шана припадає на 18-20 вересня.