Мер Умані виступає проти приїзду прочан-хасидів через пандемію

Міський голова Умані Олександр Цебрій виступив проти приїзду цієї осені прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року - Рош Га-Шана. Він вважає, що поява паломників може спричинити спалах коронавірусу у місті.

Про це Цебрій написав на своїй сторінці у Facebook.

"Уряд прогнозує другу хвилю коронавірусу на вересень. У ситуації, що склалася на сьогоднішній день, я проти приїзду паломників в Умань цьогоріч", - зазначив міський голова.

У відеозверненні він наголосив, що наразі в Умані вдалося подолати захворюваність на COVID-19, але приїзд великої кількості іноземців з різних країн може спричинити спалах коронавірусу в місті. Цебрій висловив сумнів у тому, що прочани, які захочуть приїхати на святкування у вересні, матимуть довідку про відсутність захворювання, погодяться на двотижневу обсервацію та дотримуватимуться усіх вимог адаптивного карантину.

При цьому він заявив, що хоче також почути думку уманчан, і запропонував залишати коментарі та брати участь у голосуванні.

Станом на 15.00 п'ятниці, 3 липня, 16% учасників опитування висловилися за приїзд прочан, 84% - проти.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн.

У 2020 році святкування Рош Га-Шана припадає на 18-20 вересня.