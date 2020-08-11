Україна та Ізраїль занепокоєні можливим масовим паломництвом хасидів до Умані — Немчінов

Міністерства закордонних справ України та Ізраїлю занепокоєні можливим масовим паломництвом у вересні брацлавських хасидів до Умані Черкаської області для святкування Рош-Гашана (Нового року за іудейським календарем).

Як повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграм, це питання обговорювалося на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Укрінформ.

«Цього року очікується від 5 000 до 10 000 віруючих хасидів. Враховуючи епідемічний стан в Україні, це викликає велике занепокоєння як в Україні, так і у Міністерства закордонних справ Держави Ізраїль», - написав Немчінов.

За словами міністра, Держкомісія доручила українському зовнішньополітичному відомству посилити комунікацію з інформування іноземних громадян щодо обмежень, які діють в Україні.

Своєю чергою Міністерство внутрішніх справ має посилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош-Гашана.

Крім того, Державна прикордонна служба отримала доручення розробити пам'ятку перебування в країні та роздавати при перетині українського кордону, а також інформувати про можливу заборону на в’їзд до України на декілька років у разі порушення карантинних обмежень, поінформував міністр.

«Окрім цього, на засіданні комісії було наголошено, що у 2020 році українські християни та мусульмани утримались від масових заходів під час відзначення своїх найбільших релігійних свят», - додав Немчінов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 серпня в Україні лабораторно підтверджено 83 115 випадків COVID-19, із них за добу – 1 158.

На міжвідомчій нараді у Міністерстві закордонних справ України 9 липня наголошувалося, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умань для проведення святкування у традиційному форматі є неможливим, тож варто розробити альтернативний (участь у святкуванні обмеженого кола представників місцевої хасидської громади, організація онлайн-трансляції заходів тощо).

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 17 липня пообіцяв, що уряд всебічно розгляне питання щодо можливості приїзду цієї осені прочан-хасидів і ухвалить зважене рішення.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн.

У 2020 році святкування Рош Гашана припадає на 18-20 вересня.