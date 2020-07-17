Паломництво хасидів в Умань: Шмигаль обіцяє зважене рішення

Уряд всебічно розгляне питання щодо можливості приїзду цієї осені прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року - Рош Га-Шана і ухвалить зважене рішення.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, коментуючи пропозицію народного депутата Антона Яценка заборонити цього року приїзд хасидів до Умані через COVID-19 повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Стосовно міста Умань у нас ще є час. Ми, якщо хочете з вашою участю, проведемо засідання відповідних комісій, у тому числі Державної комісії з техногенної і екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, де розглянемо це питання з усіх сторін і приймемо абсолютно зважене рішення», - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, міський голова Умані Олександр Цебрій виступив проти приїзду цієї осені прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року - Рош Га-Шана. Він вважає, що це може спричинити спалах коронавірусу у місті.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн.

У 2020 році святкування Рош Га-Шана припадає на 18-20 вересня.