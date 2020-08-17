Мер Умані готовий у разі масового приїзду хасидів заблокувати шляхи до міста

Міський голова Умані Олександр Цебрій заявив, що у разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року - Рош Гашана - готовий заблокувати в'їзди до міста.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у відеозверненні на сторінці Цебрія у Фейсбуці.

"Я готовий на найбільш радикальні заходи, але в рамках чинного законодавства. Ви пам'ятаєте, як це було, коли перекривалися блокпостами в'їзди на територію міста Умань. Це рішення може прийняти міська комісія ТЕБ та НС. Я хочу почути... як ви поставитеся, якщо на період Рош Га-Шана ми вдамося до таких запобіжних заходів", - звернувся він до мешканців міста.

Цебрій наголосив, що до останнього часу в Умані сподівалися, що рішення про заборону традиційних святкувань Рош Гашана, на які з'їжджаються тисячі прочан з усього світу, буде ухвалене на загальнодержавному рівні. Оскільки цього не сталося і Державна комісія з ТЕБ та НС, за його словами, вважає можливим у вересні приїзд 5-10 тисяч хасидів, місцева влада готова вдаватися до рішучих заходів.

Крім того, зазначив уманський мер, він намагатиметься зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським, щоб особисто пояснити небезпеку ситуації.

Як повідомляв Укрінформ, питання про приїзд прочан на святкування Рош Га-Шана обговорювалося на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 11 серпня. Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов поінформував, що на засіданні йшлося про те, що цього року очікується від 5 000 до 10 000 віруючих хасидів. І в Україні, і у Міністерстві закордонних справ Держави Ізраїль це викликає велике занепокоєння. Тому, за словами міністра, Держкомісія доручила українському зовнішньополітичному відомству посилити комунікацію з інформування іноземних громадян щодо обмежень, які діють в Україні. Міністерство внутрішніх справ має посилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош Гашана. Крім того, Державна прикордонна служба отримала доручення розробити пам'ятку перебування в країні та роздавати при перетині українського кордону, а також інформувати про можливу заборону на в’їзд до України на декілька років у разі порушення карантинних обмежень.

На міжвідомчій нараді у Міністерстві закордонних справ України 9 липня наголошувалося, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умань для проведення святкування у традиційному форматі є неможливим, тож варто розробити альтернативний (участь у святкуванні обмеженого кола представників місцевої хасидської громади, організація онлайн-трансляції заходів тощо).

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 17 липня пообіцяв, що уряд всебічно розгляне питання щодо можливості приїзду цієї осені прочан-хасидів і ухвалить зважене рішення.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн.

У 2020 році святкування Рош Гашана припадає на 18-20 вересня.