Цьогоріч до Умані святкувати Рош га-Шана збираються до 10 тисяч хасидів

Відвідати поховання цадика Нахмана і відсвяткувати іудейський новий рік Рош га-Шана в Умані збираються до 10 тисяч паломників з усього світу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції повідомив Бен Нун Натан, президент Міжнародного благодійного фонду ім. Рабі Нахмана з Бреславу.

"Очікується від п'яти до десяти тисяч паломників. Це значно менше, ніж завжди. Через пандемію коронавірусу в Україну не їхатимуть люди з групи ризику. Взагалі не буде святкування, буде просто приїзд гостей", - підкреслив Бен Нун Натан.

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За його словами, кожного тижня (а до нового року ще місяць), в Україну дванадцятьма літаками прибуватиме півтори тисячі паломників.

"Кожен хасид інвестує в Україну. Це авіаквиток, таксі, готель або найми квартири, мобільний зв'язок, їжа та вода тощо. Рекордна сума витрачених однією людиною грошей - 85 тисяч", - уточнив президент Міжнародного благодійного фонду.

За 33 роки відвідування Умані хасиди залишили тут чималі гроші. Наразі вони готові вкласти $100 мільйонів в одну з найбільш шанованих святинь і місце паломництва для представників Брацлавської течії хасидизму.

"Ми б хотіли витратити гроші як на облаштування самої могили, так й інфраструктури міста, зокрема, збудувати аеропорт. А це робочі місця для уманчан, розвиток самого міста. Це буде взаємовигідно для усіх. Тож ми дуже сподіваємося, що нас почують і не стануть перешкоджати паломникам", - додав він.

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За словами рабіна Елі Хезхіна, ізраїльтяни дуже серйозно ставляться до заходів епідеміологічної безпеки в умовах розповсюдження коронавірусу. В місцях перебування хасидів буде розгорнута медична клініка.

"В Умань їде 24 лікарі, які в ній працюватимуть. Відділення буде оснащене десятьма апаратами ШВЛ. Ми хочемо забезпечити безпеку як для паломників, так і для місцевих мешканців", - підкреслив Елі Хезхін.

На питання, як хасиди ставляться до рекомендацій урядів України та Ізраїлю не їхати до Умані, юрист Ірина Рудницька сказала: "Все, що не заборонено, то дозволено. Адже лише рекомендації".

"Якщо Україна заборонить відвідування поховання цадика Нахмана, для хасидів це буде трагедія. Адже дехто з них цілий рік збирав гроші на квиток, щоб прилетіти в Україну. Ми думаємо про Умань, живемо Уманню. 33 роки поспіль мешканці міста та України дуже добре нас приймали. Сподіваємося, що керівництво вашої держави зрозуміє наше бажання зустріти Рош га-Шана біля священної для нас могили", - підсумував Бен Нун Натан.

Раббі Нахман із Брацлава (в розмовній мові — Ребе Нахман) засновник брацлавського хасидизму. Помер від туберкульозу у 38 років. Похований в Умані у 1810 році. У 1994 році указом Президента України місце поховання рабі Нахмана отримало статус історико-культурного центру. Нині на Рош га-Шана, юдейський Новий рік, тисячі брацлавських хасидів приїжджають на могилу цадика. Саме в цей день, за іудейськими віруваннями, Всевишній вписує ім'я і подальше майбутнє в Книгу життя, і кожен, хто проведе цей день біля священної могили, буде щасливий та успішний.