Головний радник Ізраїлю з COVID-19 закликає Україну заборонити паломництво хасидів

Головний радник Ізраїлю з коронавірусу Ронні Гамзу надіслав Президенту України Володимиру Зеленському лист із закликом заборонити в цьому році паломництво євреїв-хасидів до Умані.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Reuters, в розпорядження якого потрапив лист радника.

«Очікується, що подібні збори в такі смутні часи викличуть масові випадки зараження туристів і місцевих українських жителів, що стане важким тягарем для місцевих медичних систем», - заявив Гамзу, зазначивши, що ще тисячі повернуться і до Ізраїлю, де також поширять вірус.

Уряди України та Ізраїлю вже виступили зі спільною заявою із закликом до паломників скасувати їхні поїздки, але величезна кількість вірян все одно планують політ.

Десятки тисяч євреїв-хасидів приїжджають до Умані на кожний єврейський Новий рік, щоб відвідати могилу рабина Нахмана з Бреслава, який відродив хасидський рух і помер у 1810 році. Цього року святкування єврейського Нового року проводитиметься з 18 по 20 вересня.

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Як повідомляв Укрінформ, за словами Бен Нун Натана, президента Міжнародного благодійного фонду ім. Рабі Нахмана з Бреслава, відвідати місце поховання цадика Нахмана і відсвяткувати юдейський новий рік Рош га-Шана в Умані планують до 10 тисяч паломників з усього світу.