На дистанційне навчання перевели понад 120 освітніх закладів Чернігівщини

На Чернігівщині на дистанційне навчання перевели 61 школу, 48 дитсадків, 7 позашкільних та 5 вищих навчальних закладів, а також 2 ПТУ в місті Ніжині, Бобровицькому та Носівському районах.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"Станом на сьогодні учні 61 школи у Ніжині, Бобровицькому та Носівському районах переведені на дистанційне навчання. У зв’язку з тим, що території увійшли до червоної карантинної зони, навчання припинили у 5 ВНЗ та у двох закладах професійної (професійно-технічної) освіти", - процитував департамент заступника голови Чернігівської ОДА Андрія Подорвана.

За словами посадовця, решта навчальних установ області працюють із дотриманням рекомендацій МОЗ відповідно до карантинного зонування.

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Як повідомляло агентство, з 7 вересня до червоної зони за поширенням COVID-19 потрапив Бобровицький район, а з 14-го додалися Ніжин та Носівський район.

Станом на 15 вересня на Чернігівщині зареєстровано 2 883 випадки інфікування коронавірусом: 1 310 людей одужало, 1324 лікуються амбулаторно, 196 госпіталізовано. Летальних випадків - 44, ще в 9-ти померлих COVID-19 був супутнім діагнозом.

В Україні на 15 вересня лабораторно підтверджено 159 702 випадки інфікування коронавірусом, з них 3 264 летальних. За останню добу зафіксовано 2 905 нових випадків, 546 нових хворих госпіталізовано.