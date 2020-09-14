На Київщині понад 10 тисяч учнів та вчителів перейшли на дистанційне навчання

У 70 закладах освіти Київської області виявлені випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Вірус підтверджено у 123 працівників закладів освіти та учнів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КОДА.

"У зв’язку із виявленими підтвердженими випадками на самоізоляції знаходиться 87 окремих класів у 51 закладі освіти, це 2 468 учнів. Загальна кількість учнів та вчителів, яких переведено на дистанційне навчання – 10 257 осіб", - йдеться у повідомленні.

Переведено на дистанційну форму навчання 19 закладів загальної середньої освіти, в яких 7 352 учні: у Васильківському районі: Васильківська ЗОШ №1 та №2, Застугнянська ЗОШ; Ірпінська ЗОШ № 15; у Переяслав-Хмельницькому районі: Переяславська ЗОШ № 7, Світанківське НВО, Хоцьківська ЗОШ; у Баришівській ОТГ: Сезенківський ЗЗСО, Коржівська ЗОШ; у Фурсівській ОТГ: Пищиківський НВК;

- Яготинська СЗОШ №3 та ін.

На сьогодні в Київській області в умовах адаптивного карантину працюють 686 закладів дошкільної освіти, які відвідують 33 920 дітей. Функціонування цих закладів забезпечують 12 088 працівників.

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Крім цього, у зв’язку із захворюванням на COVID-19 закриті на карантин 11 закладів дошкільної освіти. У ДНЗ №10 м. Василькова закрита на карантин молодша група.

Як повідомлялося, у Київській області за добу підтверджено 112 нових випадків коронавірусної хвороби.

В Україні за минулу добу, 13 вересня, виявили 2 462 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 156 797.