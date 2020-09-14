На Київщині понад 10 тисяч учнів та вчителів перейшли на дистанційне навчання
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КОДА.
"У зв’язку із виявленими підтвердженими випадками на самоізоляції знаходиться 87 окремих класів у 51 закладі освіти, це 2 468 учнів. Загальна кількість учнів та вчителів, яких переведено на дистанційне навчання – 10 257 осіб", - йдеться у повідомленні.
Переведено на дистанційну форму навчання 19 закладів загальної середньої освіти, в яких 7 352 учні: у Васильківському районі: Васильківська ЗОШ №1 та №2, Застугнянська ЗОШ; Ірпінська ЗОШ № 15; у Переяслав-Хмельницькому районі: Переяславська ЗОШ № 7, Світанківське НВО, Хоцьківська ЗОШ; у Баришівській ОТГ: Сезенківський ЗЗСО, Коржівська ЗОШ; у Фурсівській ОТГ: Пищиківський НВК;
- Яготинська СЗОШ №3 та ін.
На сьогодні в Київській області в умовах адаптивного карантину працюють 686 закладів дошкільної освіти, які відвідують 33 920 дітей. Функціонування цих закладів забезпечують 12 088 працівників.
Крім цього, у зв’язку із захворюванням на COVID-19 закриті на карантин 11 закладів дошкільної освіти. У ДНЗ №10 м. Василькова закрита на карантин молодша група.
Як повідомлялося, у Київській області за добу підтверджено 112 нових випадків коронавірусної хвороби.
В Україні за минулу добу, 13 вересня, виявили 2 462 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 156 797.