У столиці на дистанційне навчання перевели дві школи та 133 класи

У Києві на дистанційне навчання переведено дві школи в Оболонському районі через захворювання вчителів. Крім того, у 56 школах міста на дистанційне навчання перевели 133 класи.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"На дистанційному навчанні сьогодні дві школи Оболонського району, там захворювання виявили у вчителів. Також у 56 школах міста на дистанційне навчання перевели 133 класи через захворювання учнів на коронавірус. Загалом серед школярів виявили 179 хворих. Також 97 педагогів, інфікованих COVID-19", - повідомив Кличко.

Він наголосив, що попри віднесення Києва до «помаранчевої» зони епідеміологічної небезпеки школи продовжують працювати у визначеному форматі.

"У випадку будь-яких змін усі батьки отримають оперативну інформацію від класних керівників своїх дітей. Керівники шкіл від початку навчання мають чіткі інструкції, як діяти у випадку спалаху хвороби, та різні варіанти сценаріїв організації навчального процесу - в залежності від конкретної ситуації, від кількості учнів у класах та загалом у школі", - зауважив він.

Як повідомлялося, за минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 168 осіб.

Станом на 14 вересня за добу підтверджено 2 462 нових випадки захворювання на COVID-19, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 156 797.