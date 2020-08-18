Кількість випадків COVID-19 на Буковині наближається до 8 тисяч
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Укрінформ
За минулу добу в Чернівецькій області підтверджено 172 нові випадки зараження коронавірусом, загальна кількість інфікованих сягнула 7954.
Як передає Укрінформ, такі цифри у Фейсбуку оприлюднив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
«Якщо ми хочемо, щоби діти ходили в садочок, а школи працювали, то мусимо взяти під контроль наростання хвилі COVID-19. Якщо не зуміємо зробити цього – повернемося до жорстких карантинних обмежень. Бо життя і здоров’я людей є пріоритетом у шкалі цінностей держави», - зазначив він.
У зв’язку з цим Осачук закликав зробити все, аби територія Чернівецької області «була якомога далі від «червоної» зони».
Як повідомлялося, станом на 17 серпня в Україні лабораторно підтвердили 92 820 випадків COVID-19, із них за останню добу – 1464.