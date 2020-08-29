За добу в Україні COVID-19 підтвердили ще у 2481 особи

В Україні за останню добу зареєстровано 2 481 випадок зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 116 978-ми.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, за добу помер 41 інфікований, загалом від початку епідемії недуга забрала життя 2 492 українців.

Одужало вже 56 138 людей, з них 866 за останню добу.

Найбільше хворих виявлено у Києві (265), Харківській області (247), Тернопільській (227), Львівській (190), Івано-Франківській (182), Одеській (170), Івано-Франківській (182), Чернівецькій (142).