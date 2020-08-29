Кабмін не розглядав можливість в'їзду іноземців з негативним ПЛР-тестом

Кабінет міністрів не розглядав можливість дозволити в’їзд іноземцям, які хочуть перетнути кордон України, якщо вони мають негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Як повідомляє Укрінформ, про це сказав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у ефірі передачі «Свобода Live».

"Така можливість на засіданні уряду не розглядалась", – сказав міністр.

Нагадаємо: від півночі 28 серпня, за рішенням Кабінету міністрів, до України обмежений в’їзд іноземців "із метою запобігання поширенню на території України другої хвилі гострої респіраторної хвороби СОVID-19" на місячний термін, до півночі 28 вересня.

При цьому вказані винятки для низки категорій іноземців, але можливості для іноземців в’їхати поза цими винятками, просто довівши відсутність вірусу в організмі, не передбачена.