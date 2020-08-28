Зеленський - про Рош Га-Шана в Умані: Коронавірус вніс свої корективи

Президент Володимир Зеленський упевнений, що всі розуміють неможливість святкування цього року Рош Га-Шана в Умані за традиційним сценарієм через коронавірус.

Про це він заявив у виступі на презентації Стратегії розвитку Черкащини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Звичайно, цьогоріч поширення коронавірусу вносить свої корективи. Нещодавно у мене була зустріч з лідерами єврейських громад з усієї України і не тільки з України. Ми абсолютно солідарні у тому, що святкування Рош Га-Шана в Умані у цьому році не може відбутися за традиційним щорічним сценарієм задля безпеки, здоров’я та життя людей. Я впевнений, що всі це розуміють», - сказав Зеленський.

Він подякував усім за підтримку і розуміння у цій складній ситуації.

«Віримо, що зовсім скоро ми повернемося до звичайного життя, а Україна та Черкащина радо відкриє свої обійми усім своїм гостям», - зазначив глава держави.

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Як повідомляв Укрінформ, через небезпеку поширення коронавірусної інфекції Кабмін підтримав рішення, ініційоване МВС, про обмеження на відвідування іноземцями міста Умань Черкаської області під час цьогорічного святкування Рош га-Шана.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.

26 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення закрити кордони для іноземних громадян з 00.00 29 серпня до 00.00 28 вересня.

Фото: Офіс Президента