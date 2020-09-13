У Києві за добу – 310 випадків коронавірусу

На сьогодні в столиці вже підтверджено 17 261 випадок захворювання на COVID-19, за добу - 310.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбук.

"Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу на 310 людей.Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 269 киян. На сьогодні в столиці вже 17261 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - написав Кличко.

Він зазначив, що захворіли 166 жінок віком від 18 до 82 років та 15 дівчаток від одного року до 16, а також 118 чоловіків віком від 18 до 89 років та 11 хлопчиків від 2 до 16 років. Захворіли, зокрема, 20 медиків.

За словами мера, до лікарень столиці госпіталізували 52 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 14 людей. Усього коронавірус подолали 5281 мешканець Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 70, у Дарницькому – 54 та в Дніпровському районі – 36 випадків", - додав Кличко.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявили 2 476 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 154 335.