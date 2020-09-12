На Буковині кількість випадків COVID-19 перевищила 12 тисяч

За минулу добу інфікування коронавірусом підтвердили у 129 мешканців Буковини, загальна кількість випадків COVID-19 в області сягнула 12 117.

Як повідомляє Укрінформ, такі цифри оприлюднив у Фейсбуку голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«Буковина – невелика, а тому є шанс достукатися до кожного, застерегти, попередити про небезпеку. Намагаюся робити це щовечора – пояснюючи, закликаючи, називаючи цифри», - написав він.

Осачук зауважив, що дехто не вірить в існування коронавірусу, вважаючи статистику захворюваності вимислом та маніпуляцією.

«Однак є показник, який важко підробити. Це кількість пацієнтів у наших лікарнях. Так, лише за минулу добу госпіталізували 75 осіб. Ми можемо розгортати додаткові ліжка, але є й вичерпний ресурс – медики», - наголосив очільник області. І закликав потурбуватися, аби лікарям не довелося працювати на межі сил.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявили 3103 нові випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 151 859.