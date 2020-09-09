"Червона" зона: у Чернівцях батьки вимагають дозволити роботу шкіл і садочків

У Чернівцях кілька сотень людей пікетують місцеву обласну адміністрацію, вони вимагають дозволити очне навчання учням та відкрити садочки у регіонах "червоної" зони.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Поспілкуватись із пікетувальниками вийшов голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"У нас - червона зона, у нас карантин. Скажіть, чому все працює, а закриті лише навчальні заклади? Чому повинні страждати лише діти і їх батьки? Ми не готові до дистанційного навчання. Держава нам не створила умов для проведення дистанційного навчання. У мене двоє дітей і один комп'ютер, як мої діти повинні навчатися?", - запитала одна із пікетувальниць голову обласної адміністрації.

У Чернівцях батьки пікетують ОДА з вимогою дозволити роботу шкіл і садочків у червоній зоні / Фото: Віталій Олійник. Укрінформ

Осачук намагався пояснити пікетувальникам, що обласна адміністрація не може відкрити освітні заклади. Такі рішення приймають на урядовому рівні.

"Наразі уряд планує переглядати обмеження для усіх зон. Там вивчають питання можливості очного навчання у школах та роботу дитсадків у регіонах червоної" зони", - сказав Осачук.

Також він повідомив, що обласна адміністрація готова забезпечити технічними засобами тих дітей, які не мають власних гаджетів.

Протестувальники перервали виступ Осачука вигуками "Ганьба!", "Відкрийте школи і садочки!"

Під невдоволені вигуки людей голова ОДА в оточенні правоохоронців зайшов в будівлю адміністрації.

Як повідомлялося, в Україні з 7 вересня почало діяти нове епідемічне зонування, зокрема до червоної зони епідемічної небезпеки щодо коронавірусу віднесено 29 адміністративно-територіальних одиниць. Серед них м. Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

У червоній зоні забороняється робота громадського транспорту, закриваються заклади освіти, в тому числі дошкільні. Дозволяється лише висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом.

В Україні за минулу добу, 8 вересня, виявили 2 551 новий випадок зараження коронавірусом. Загалом від початку епідемії зафіксовано 143 030 випадків COVID-19.

У Чернівецькій області, зафіксували загалом 11 581 випадок COVID-19. Із них 6779 пацієнтів одужали, а 302 людини померли.