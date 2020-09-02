На трьох станціях у "червоній" зоні припинили посадку до поїздів

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що з 31 серпня 2020 року на станціях Івано-Франківськ, Ізмаїл та Новоселиця можна здійснювати лише висадку пасажирів. Із зазначених станцій не продаються проїзні документи на наступні поїзди:

№136/135 сполученням Чернівці — Одеса;

№8/7 Чернівці — Київ;

№702/701 Львів — Чернівці;

№749/750 Київ — Івано-Франківськ;

№15/16 Харків — Рахів;

№43/44 Івано-Франківськ — Київ;

№217/218 Київ — Рахів;

№1/2 Івано-Франківськ — Костянтинівка;

№118/117 Чернівці — Київ;

№145/146 Київ — Ізмаїл;

№231/232 Генічеськ — Івано-Франківськ.

Також через епідемічні обмеження змінено маршрут слідування поїздів з Івано-Франківська, Новоселиці та Ізмаїла в одному напрямку:

№749/750 Галич — Київ (замість Івано-Франківськ — Київ);

№1/2 Галич — Костянтинівка (замість Івано-Франківськ — Костянтинівка);

№43/44 Галич — Київ (замість Івано-Франківськ — Київ);

№232/231 Галич — Генічеськ (замість Івано-Франківськ — Генічеськ);

№118/117 Ларга — Київ (замість Новоселиця — Київ);

№146/145 Котлабух-Київ (замість Ізмаїл — Київ).

В компанії зауважують, що пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет і отримати 100% відшкодування їх вартості.