Укрзалізниця з 10 вересня запускає новий поїзд Харків - Трускавець

АТ "Укрзалізниця" з 10 вересня 2020 року запускає новий поїзд №21/22 Харків — Трускавець, який курсуватиме до 22 жовтня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що з Харкова поїзд вирушатиме через день по парних числах з 10 вересня о 20:15 та прибуватиме до Трускавця о 14:33. Відправлення з Трускавця через день по непарних числах з 11 вересня о 16:00 та прибуття до Харкова о 10:47. Поїзд слідуватиме через станції Суми, Київ, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та Львів.

У складі поїзда 10 вагонів: 8 купейних та 2 СВ. Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

З 22 жовтня графік поїзда зміниться, про що Укрзалізниця поінформує пасажирів додатково.