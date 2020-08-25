Воєнізована охорона з'явилася в десяти потягах Укрзалізниці

"Відсьогодні Укрзалізниця розпочинає пілотний проєкт з охорони пасажирських потягів у русі силами працівників воєнізованої охорони УЗ. На першому етапі близько 40 співробітників супроводжуватимуть 10 пасажирських поїздів:

№10/9 Маріуполь — Київ;

№29/30 Київ — Ужгород;

№38/37 Київ — Запоріжжя;

№49/50 Київ — Трускавець;

№63/64 Харків — Київ;

№79/80 Дніпро — Київ;

№92/91 Львів — Київ;

№102/101 Київ — Херсон;

№106/105 Одеса — Київ;

№136/135 Київ — Покровськ.

За словами Криклія, перелік поїздів з воєнізованою охороною та кількість працівників будуть збільшені.

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Він також зазначив, що всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками розрізнення та проходитимуть інструктаж перед кожним рейсом.

"Також Укрзалізниця продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеофіксації. Станом на зараз, ними вже забезпечена третина вагонів. Це всі швидкісні поїзди, новозбудовані вагони та ті, що пройшли капітально-відновлювальний ремонт", - додав Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, 1 серпня стало відомо, що у потязі Маріуполь-Київ вночі чоловік побив жінку і намагався її зґвалтувати. Зловмисника затримали.

Після цього випадку міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що варто розглянути можливість повернення поліції охорони до патрулювання у нічних потягах.