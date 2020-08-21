Шмигаль анонсував призначення нового керівника Укрзалізниці наступного тижня

Кабінет Міністрів наступного тижня планує призначити нового керівника Укрзалізниці.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в інтерв'ю Укрінформу.

«Взагалі реформа корпоратизації державних підприємств, що відбувається в Україні, покликана захистити ці підприємства від будь-якого політичного впливу, щоб унеможливити політичну корупцію на них. Щоб управляти ними як бізнесом. В Укрзалізниці такі органи управління створені, невдовзі там з’явиться новий керівник, який виграв серйозний кадровий конкурс. Людина зараз проходить спецперевірку і, думаю, вже наступного тижня буде призначена рішенням уряду», - сказав Шмигаль.

За його словами, перед керівником Укрзалізниці стоятиме завдання внутрішнього реформування, тому що криза, пов'язана із коронавірусом, боляче вдарила по підприємству. Практично зупинені пасажирські перевезення. При їх збитковості, вони покривали велику частину постійних витрат підприємства. Але далі існувати в такій заплутаній бізнес-моделі з пасажирськими та вантажними перевезеннями, як зараз, Укрзалізниця не може. «Потрібно виокремлювати напрямки і наводити там порядок, залучаючи інвесторів та іноземний досвід», - додав прем'єр.

Він зазначив, якщо комерційне підприємство, яке потрапило в турбулентність, байдуже, монополіст чи ні, має розв'язувати свої проблеми самостійно. Укрзалізниця не виняток. Внутрішні реформи вона має проводити як звичайний бізнес.

Як повідомляв Укрінформ, послугами українського залізничного транспорту за січень-липень 2020 року скористалися 38,5 млн пасажирів (на 58,2% менше, ніж за відповідний період 2019 року); пасажирообіг галузі становив 5,90 млрд пасажиро-кілометрів (майже втричі менше).