У "Слузі народу" назвали підставу для скасування місцевих виборів

Заплановані на 25 жовтня місцеві вибори в Україні можуть не відбутися лише у разі, якщо в країні буде введено режим надзвичайного стану.

Як передає Укрінформ, про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Якщо говорити з юридичної точки зору - на сьогодні немає підстав для скасування виборів. З 5 вересня починається виборчий процес, його не можна нічим зупинити, крім надзвичайного стану. Думаю, що пан Ляшко (головний санлікар - ред.) і вся команда, яка бореться з епідемією, будуть оперативно нас інформувати для того, щоб ухвалювати рішення, наприклад, про введення надзвичайної ситуації в деяких регіонах", - зазначив він.

Корнієнко навів у приклад ситуацію, яка склалася в країні у 2018 році, коли тодішній президент Петро Порошенко оголосив воєнний стан у деяких областях через напад Росії на українські кораблі у Керченській протоці.

"Там не проводилися вибори в об'єднані громади, вони проводилися пізніше", - пояснив нардеп.

Нагадаємо: раніше причину для перенесення місцевих виборів в Україні називав головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, вибори можуть перенести через складну епідемічну ситуацію в країні.