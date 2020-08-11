У Луцьку сервіс-центр МВС закрили на карантин через COVID-19

У Луцьку сервісний центр МВС № 0741 закрили на карантин з 11 серпня, оскільки в одного з працівників виявили коронавірус.

Про це йдеться на сторінці закладу у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

У сервіс-центрі наголосили, що особи, які зареєструвалися в онлайн-чергу, зможуть отримати відповідні послуги в аналогічному закладі в Ковелі, Камінь-Каширському або Нововолинську. Для цього потрібні талон онлайн-черги та попередній запис за телефоном обраного територіального сервісного центру.

Про відновлення роботи обіцяють повідомити на офіційному веб-сайті.

За інформацією Волинської ОДА, за останню добу в області зареєстровано 48 нових випадків захворювання на COVID-19, з них у Луцьку – 18, у Луцькому районі – 7. Один випадок хвороби завершився летально (м.Луцьк).

Станом на 11 серпня в області зареєстровано 4375 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужали 3196 осіб. 94 випадки хвороби завершилися летально.

В Україні загалом лабораторно підтвердили 83 115 випадків COVID-19, із них за добу – 1 158.