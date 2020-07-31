Сім'ї померлого від коронавірусу медика з Прикарпаття виплатили 1,5 мільйона

Рідні лікаря з Івано-Франківської області, який помер унаслідок інфікування коронавірусом під час виконання професійних обов'язків, отримають 1,5 млн грн.

Про це повідомляє Фонд соціального страхування.

«Для родини завідувача диспансерного відділення з Івано-Франківщини, який помер внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування України профінансував страхову виплату в розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень за кошти державного бюджету. Допомога була перерахована Фондом 30 липня. Кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж декількох банківських днів», - ідеться у повідомленні.

У Фонді повідомили, що загалом станом на 30 липня профінансовано державну допомогу відповідно до Закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» для п’яти родин медичних працівників.

Також Фонд профінансував одноразові виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у розмірі 210 тис. 200 грн для шести родин, чиї близькі померли внаслідок інфікування коронавірусом під час виконання професійних обов'язків.

Як повідомлялося, станом на 30 липня в Україні підтверджено 68 794 випадки COVID-19, з них 1673 летальні, 38 154 пацієнти одужали. За останню добу зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусної хвороби, з них 67 - у медичних працівників.