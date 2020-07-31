Сім'ї померлого від коронавірусу медика з Прикарпаття виплатили 1,5 мільйона

Сім'ї померлого від коронавірусу медика з Прикарпаття виплатили 1,5 мільйона

Укрінформ
Рідні лікаря з Івано-Франківської області, який помер унаслідок інфікування коронавірусом під час виконання професійних обов'язків, отримають 1,5 млн грн.

Про це повідомляє Фонд соціального страхування.

«Для родини завідувача диспансерного відділення з Івано-Франківщини, який помер внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування України профінансував страхову виплату в розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень за кошти державного бюджету. Допомога була перерахована Фондом 30 липня. Кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж декількох банківських днів», - ідеться у повідомленні.

У Фонді повідомили, що загалом станом на 30 липня профінансовано державну допомогу відповідно до Закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» для п’яти родин медичних працівників.

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Також Фонд профінансував одноразові виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у розмірі 210 тис. 200 грн для шести родин, чиї близькі померли внаслідок інфікування коронавірусом під час виконання професійних обов'язків.

Як повідомлялося, станом на 30 липня в Україні підтверджено 68 794 випадки COVID-19, з них 1673 летальні, 38 154 пацієнти одужали. За останню добу зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусної хвороби, з них 67 - у медичних працівників.

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