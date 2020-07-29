Медики, що працюють з COVID-19, мають проходити ІФА-тести раз на два тижні

Медики, що працюють з хворими на COVID-19, мають проходити ІФА-тестування раз на два тижні.

Про це на брифінгу 29 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"МОЗ у своїй діяльності максимально дотримується правила, що медичні працівники, які входять до групи ризику, які безпосередньо надають допомогу при лікуванні хворих на COVID-19, повинні бути найбільш захищеними. Саме тому був розроблений алгоритм тестування, згідно якому всі медпрацівники, які працюють з COVID-19, мають проходити ІФА тестування, і у випадку, якщо тест позитивний, то вони проходять ПЛР-тестування. Вони проходять його раз на 14 днів. Це стосується всіх медичних працівників, які працюють з COVID-19, патологанатомів, судмедекспертів, працівників лабораторій. І таких працівників у нас 167 тисяч”, - сказав Степанов.

За його словами, решта медичних працівників повинні проходити ІФА-тестування один раз на 30 днів.

На брифінгу Степанов також поінформував, що за добу з 28 липня було зроблено 31 201 тест, з яких 14 939 тестів методом ПЛР, та 16 262 методом ІФА.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 29 липня в Україні лабораторно підтверджено 67 597 випадків COVID-19, за добу 1022 нових випадки. З початку епідемії 37 394 людей одужали, 1650 померли.