Кабмін змінив критерії визначення карантинних зон

Кабінет Міністрів вніс зміни в постанову, якою регламентуються карантинні обмеження в країні , зокрема встановив три показники, за якими в регіоні встановлюється рівень епідеміологічної небезпеки.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на засіданні Кабінету Міністрів 12 серпня доповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Раніше ми рівень загрози визначали за 4 показниками: це кількість ліжок, кількість випадків, кількість тестувань та динаміка зростання кількості випадків... Ми об'єднали два показники, і тепер рівень загрози (поширення COVID-19) визначатиметься по трьох показниках: заповненість ліжок, як була так і залишилася, рівень тестувань, теж важливий показник, третій показник, замість двох — рівень захворілих в адміністративно-територіальних одиницях, який вираховується на 100 тисяч населення. Тобто нові випадки за 14 днів на 100 тис. населення. Це буде більш зрозуміло нашим громадянам” - сказав Степанов.

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Він поінформував, що середня кількість тестувань як методом ПЛР, так і методом ІФА повинна становити не менше ніж 24 тестування на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів. Показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності - 40 випадків на 100 тис. населення.

Степанов пояснив, що показник 40 випадків на 100 тис. населення — це середній рівень захворюваності по країні, при якому медична система справляється з кількістю хворих, які госпіталізуються.

За його словами , комісія ТЕБ та НС приймає рішення щодо встановлення рівня епідеміологічної небезпеки кожні 7 днів. Рішення про послаблення червоного, помаранчевого та жовтого рівнів не може бути переглянуто раніше ніж через 14 днів. За словами Степанова, такий термін прийнятий тому, що максимальний інкубаційний період COVID-19 становить 14 днів.

Також якщо в регіоні протягом 5 днів та більше рівень завантаженості ліжок у медзакладах становить 50 і більше відсотків заповненості, то на території всього регіону встановлюється помаранчевий рівень епідемічної небезпеки.

Якщо заповненість ліжок у медзакладах становитиме більше 75%, то в регіоні встановлюється червоний рівень епідеміологічної небезпеки.

Такий критерій Степанов пояснив тим, що в Україні діє екстериторіальний принцип лікування хворих на COVID-19, тобто лікарні визначені по всій області, і цей показник неможливо вимірювати тільки по одному району чи місту.

За словами Степанова, при розрахунку показника захворюваності на 100 тисяч населення за 14 днів були враховані показники малих цифр, тобто якщо в адміністративно територіальній одиниці — районі або місті — населення менше 70 тисяч. Також були враховані особливості обласних центрів, де існує певна міграція мешканців з найближчих населених пунктів.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 липня подовжив карантин в Україні до 31 серпня. Згідно з постановою уряду від 22 липня № 641, яка набула чинності з 1 серпня, залежно від рівня захворюваності на COVID-19 в кожному регіоні встановлюється свій рівень карантинних обмежень, так звані зелена , жовта, помаранчева та червона зони.

В зеленій зоні діють загальнообов'язкові для всієї країни правила: носіння масок або респіраторів в громадських місцях, проведення масових заходів із розрахунку 1 людина на 5 кв. метрів, заповненість залів театрів та кінотеатрів на 50% , перевезення в транспорті тільки на сидячих місцях.

В жовтій зоні діють такі самі правила, як і в зеленій, додатково не дозволяється відвідувати відповідні установи соціального захисту, де перебувають люди похилого віку.

При переході регіону чи адміністративно-територіальної одиниці в помаранчеву зону забороняється діяльність закладів розміщення, крім готелів, діяльність розважальних закладів та закладів харчування в нічний час, планові госпіталізації, робота спортзалів, фітнес-центрів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Встановлюється обмеження при проведені масових заходів із розрахунку 1 людина на 20 кв. метрів і не більше 100 осіб.

Червона зона — заборона роботи транспорту, торгово-розважальних центрів, закладів освіти, ресторанів.