Уряд призначив чотирьох заступників міністрів

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про призначення чотирьох заступників міністрів.

Як повідомляє Укрінформ, про це представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан написав у Фейсбуці.

"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень. Призначити: Шевченка Тараса Сергійовича - заступником міністра культури та інформаційної політики України; Клімашевського Анатолія Миколайовича - заступником міністра інфраструктури України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Кави Олександра Степановича - заступником міністра фінансів України", - поінформував Мокан.

За його словами, уряд також призначив Юрія Драганчука на посаду заступника міністра фінансів з питань європейської інтеграції, одночасно звільнивши його з посади заступника міністра фінансів (у зв’язку з переходом на іншу роботу).

Мокан поінформував, що Максима Ярмистого призначено на посаду першого заступника голови Українського інституту національної пам’яті (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Крім того, уряд погодив кандидатури Євгенія Фербея на посаду заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Олександра Самойленка - на посаду заступника голови Херсонської облдержадміністрації.

Раніше міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив, що уряд відхилив кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА.