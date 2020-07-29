Уряд призначив п’ятьох заступників міністрів

Уряд на засіданні у середу призначив заступників очільникам низки міністерств та заступника голови Фонду державного майна.

Про це повідомив у Facebook представник КМУ в Верховній Раді Василь Мокан.

"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень: призначити: Романішина Олександра Вікторовича - заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Дудченка Олександра Сергійовича - заступником міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - написав Мокан.

Також, за його словами, Ольгу Ревук уряд призначив на посаду заступника міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції, а Олександра Краснолуцького - заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, Ірину Ставчук - заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції.

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Іван Турчак обійняв посаду державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України (шляхом укладення контракту на термін дії карантину).

Крім того, повідомив Мокан, КМУ призначив Дениса Кудіна заступником голови Фонду державного майна України.