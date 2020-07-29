Президент змінив заступника голови Антимонопольного комітету

Президент Володимир Зеленський звільнив Ніну Сидоренко з посади заступника голови Антимонопольного комітету України та призначив на це місце Наталію Буроменську.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави. "Звільнити Сидоренко Ніну Сергіївну з посади заступника голови Антимонопольного комітету України — державного уповноваженого", - зазначається в указі №298/2020. Водночас Президент призначив на посаду заступника голови АМКУ — державним уповноваженим Наталію Буроменську (указ №300/2020), попередньо звільнивши її з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України (указ №299/2020). Читайте також: Шмигаль представив в АМКУ нову очільницю Піщанську Як повідомлялося, Верховна Рада 16 липня призначила Ольгу Піщанську на посаду голови Антимонопольного комітету України. До цього Піщанська була першим заступником голови АМКУ.