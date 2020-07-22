Шмигаль представив в АМКУ нову очільницю Піщанську

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 21 липня, представив колективу Антимонопольного комітету України нову очільницю Ольгу Піщанську.

Про це повідомляє у середу Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

Глава уряду зазначив, що за 20 років Україна суттєво просунулась у розвитку антимонопольної сфери, і треба продовжувати рух уперед.

«Держава повинна говорити не про боротьбу з бізнесом, а лише про боротьбу зі зловживанням монопольним становищем. Це підхід цивілізованих країн, і ми маємо використовувати його по всіх напрямках», - відзначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр висловив підтримку новому керівництву та працівникам АМКУ та заявив про готовість уряду ефективно співпрацювати задля реалізації спільного бачення розвитку держави.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 16 липня призначила Ольгу Піщанську на посаду голови Антимонопольного комітету України. До цього Піщанська була першим заступником голови АМКУ.

Фото: КМУ