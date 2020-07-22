Шмигаль представив в АМКУ нову очільницю Піщанську
Про це повідомляє у середу Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.
Глава уряду зазначив, що за 20 років Україна суттєво просунулась у розвитку антимонопольної сфери, і треба продовжувати рух уперед.
«Держава повинна говорити не про боротьбу з бізнесом, а лише про боротьбу зі зловживанням монопольним становищем. Це підхід цивілізованих країн, і ми маємо використовувати його по всіх напрямках», - відзначив Шмигаль.
Прем’єр-міністр висловив підтримку новому керівництву та працівникам АМКУ та заявив про готовість уряду ефективно співпрацювати задля реалізації спільного бачення розвитку держави.
Як повідомлялося, Верховна Рада 16 липня призначила Ольгу Піщанську на посаду голови Антимонопольного комітету України. До цього Піщанська була першим заступником голови АМКУ.
Фото: КМУ