Нова очільниця АМКУ назвала 5 пріоритетних напрямків своєї діяльності

Новопризначена голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська назвала основні пріоритети своєї роботи, серед яких будуть боротьба зі зловживаннями існуючих монополій та посилення інституційної спроможності АМК.

Про це Піщанська заявила під час виступу у Верховній Раді 16 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Основними пріоритетами конкуретної політики на найближче майбутнє особисто для себе ставлю боротьбу зі зловживаннями існуючих монополій та картелів, використання інструментів пониження бар'єрів входу на ринки, припинення антиконкурентних дій органів влади, посилення інституційної спроможності комітету та реформа органу оскарження публічних закупівель", - сказала Піщанська.

Вона додала, що також планує запустити механізм співпраці з державними органами влади з метою мінімізації обмежень конкуренції з їх боку. "Це дозволить створити сприятливі умови для бізнесу і сприятиме зростанню авторитету України в цілому", - зазначила Піщанська.

Крім цього, нова очільниця АМКУ планує поглибити міжнародне співробітництво відомства. Зокрема, завершити вступ комітету до складу Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Піщанська додала, що також має на меті завершити територіальну реформу органу.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 липня підтримала призначення Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету України".

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Досі Піщанська була першим заступником голови АМКУ і виконувала обов'язки керівника відомства після звільнення Юрія Терентьєва.

Верховна Рада 3 липня звільнила Тереньєва з посади голови Антимонопольного комітету, яку він обіймав із 25 травня 2015 року.