Рада призначила Піщанську главою Антимонопольного комітету

Верховна Рада ухвалила постанову "Про призначення Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету України".

Відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Призначити Піщанську Ольгу Станіславівну на посаду голови Антимонопольного комітету України", - йдеться у постанові.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт постанови про призначення Ольги Піщанської був зареєстрований у парламенті в середу, 15 липня. Ініціатором документа є народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

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Досі Піщанська була першим заступником голови АМКУ і виконувала обов'язки керівника відомства після звільнення Юрія Терентьєва.

Верховна Рада 3 липня звільнила Тереньєва з посади голови Антимонопольного комітету, яку він обіймав із 25 травня 2015 року.

Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ