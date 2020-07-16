Рада призначила Піщанську главою Антимонопольного комітету
Відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Призначити Піщанську Ольгу Станіславівну на посаду голови Антимонопольного комітету України", - йдеться у постанові.
Як повідомляв Укрінформ, проєкт постанови про призначення Ольги Піщанської був зареєстрований у парламенті в середу, 15 липня. Ініціатором документа є народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.
Досі Піщанська була першим заступником голови АМКУ і виконувала обов'язки керівника відомства після звільнення Юрія Терентьєва.
Верховна Рада 3 липня звільнила Тереньєва з посади голови Антимонопольного комітету, яку він обіймав із 25 травня 2015 року.
Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ