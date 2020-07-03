Рада відправила у відставку голову АМКУ Терентьєва

Верховна Рада звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України.

Ухвалення відповідної постанови №3784 підтримали 226 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Звільнити Терентьєва Юрія Олександровича з посади голови Антимонопольного комітету України за власним бажанням у зв’язку з поданою ним заявою”, — йдеться у документі.

Терентьєв очолював Антимонопольний комітет із 25 травня 2015 року.

Як повідомляв Укрінформ, 2 липня Комітет з питань економічного розвитку ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді звільнити Терентьєва.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що Терентьєв написав заяву про відкликання заяви про відставку, яку його нібито змусив подати Президент Володимир Зеленський. Звільнення ексглави АМКУ ЗМІ пов’язують зі штрафом у 6,5 млрд грн, який Антимонопольний комітет у жовтні 2019 року наклав на ряд тютюнових компаній і монополіста-дистриб'ютора “Тедіс Україна”.