У Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення Піщанської головою АМКУ

Сьогодні у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про призначення Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету України.

Про це повідомляє офіційний портал ВР.

Згідно з інформацією, ініціатором проєкту постанови, внесеного 15 липня, є народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

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Як зазначено в поданні, Комітет з питань економічного розвитку на засіданні 15 липня відповідно до доручення Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова розглянув подання Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про призначення Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету України і ухвалив рішення рекомендувати ВР відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України призначити Піщанську Ольгу Станіславівну на посаду Голови Антимонопольного комітету України.

Наразі Піщанська є першим заступником голови АМКУ і виконує обов'язки керівника відомства.

Як повідомляв Укрінформ, 3 липня Верховна Рада звільнила з посади голови Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва, який очолював АМКУ із 25 травня 2015 року.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що Терентьєв написав заяву про відкликання заяви про відставку, яку його нібито змусив подати Президент Володимир Зеленський. Звільнення ексглави АМКУ ЗМІ пов’язують зі штрафом у 6,5 млрд грн, який Антимонопольний комітет у жовтні 2019 року наклав на ряд тютюнових компаній і монополіста-дистриб'ютора “Тедіс Україна”.