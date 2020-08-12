Уряд відхилив кандидатуру Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА

Уряд відхилив кандидатуру Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА

Укрінформ
Кабінет Міністрів не рекомендуватиме кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Про це міністр КМУ Олег Немчінов повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Таке рішення ми ухвалили після заслуховування кандидата Міщенка на засіданні Кабінету Міністрів. Репутація глав ОДА має бути кристально чистою та мати підтримку у своєму регіоні. Ми врахували думку як простих громадян, так і бізнесу. Більше того, є інформація, що у кандидата існує конфлікт інтересів, оскільки він є власником бізнесу", - написав Немчінов.

За його словами, урядовці, отримавши всю інформацію, ухвалили таке рішення. "При затвердженні голів ОДА ми найперше враховуємо думку жителів регіону. Це правильна практика, і вона буде продовжена", - запевнив міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 серпня Кабінет Міністрів заслухав Валерія Міщенка - кандидата на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Тоді він зазначив, що є підприємцем, займається вирощуванням сільськогосподарських культур.

До цього Кіровоградську ОДА очолював Андрій Балонь, якого Президент Володимир Зеленський звільнив 27 червня після викриття Службою безпеки України на вимаганні хабаря у 1,8 млн грн.

Згідно із законодавством, голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду Президент за поданням Кабінету Міністрів. Кандидатури на посади голів обласних державних адміністрацій на розгляд уряду вносить Прем'єр-міністр.

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