Уряд відхилив кандидатуру Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА

Кабінет Міністрів не рекомендуватиме кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Про це міністр КМУ Олег Немчінов повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Таке рішення ми ухвалили після заслуховування кандидата Міщенка на засіданні Кабінету Міністрів. Репутація глав ОДА має бути кристально чистою та мати підтримку у своєму регіоні. Ми врахували думку як простих громадян, так і бізнесу. Більше того, є інформація, що у кандидата існує конфлікт інтересів, оскільки він є власником бізнесу", - написав Немчінов.

За його словами, урядовці, отримавши всю інформацію, ухвалили таке рішення. "При затвердженні голів ОДА ми найперше враховуємо думку жителів регіону. Це правильна практика, і вона буде продовжена", - запевнив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 5 серпня Кабінет Міністрів заслухав Валерія Міщенка - кандидата на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Тоді він зазначив, що є підприємцем, займається вирощуванням сільськогосподарських культур.

До цього Кіровоградську ОДА очолював Андрій Балонь, якого Президент Володимир Зеленський звільнив 27 червня після викриття Службою безпеки України на вимаганні хабаря у 1,8 млн грн.

Згідно із законодавством, голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду Президент за поданням Кабінету Міністрів. Кандидатури на посади голів обласних державних адміністрацій на розгляд уряду вносить Прем'єр-міністр.