Нову редакцію регламенту Кабміну підготують восени - Немчінов

Нова редакція регламенту Кабінету міністрів буде підготовлена восени 2020 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це міністр Кабміну Олег Немчінов повідомив в ефірі телеканалу “Дім”.

“Попередній уряд ухвалив новий регламент. На жаль, ми отримали достатньо негативні відгуки від європейських колег. І ми у програмі уряду закріпили у тому числі модернізацію цього напрямку. Я думаю, що восени ми вийдемо на нову редакцію цього документа. І до кінця року вже будемо жити за новим регламентом”, - сказав він.

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За словами Немчінова, чинний регламент Кабміну дуже відрізняється від регламентів урядів європейських країн. І справа не тільки у забюрократизованості, яка також є і в ЄС, а саме у процедурах напрацювання, ухвалення та виконання тих чи інших рішень, питання також у важливості відокремлення формування політики від її виконання.

Як повідомлялося, регламент Кабінету Міністрів встановлює порядок проведення засідань уряду, підготовки та ухвалення рішень, визначає інші процедурні питання його діяльності.