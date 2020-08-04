Кабмін працюватиме за програмою дій уряду, яку парламент не підтримав - Немчінов

Кабінет Міністрів продовжить працювати за Програмою діяльності уряду попри те, що парламент не підтримав Програму.

Як повідомляє Укрінформ, про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив у програмі «Офіційний розмова» на телеканалі ДОМ.

«Нічого, на жаль, це не означає! Тому що ми все одно будемо виконувати, відповідно до своєї постанови, цю програму. Вона у нас розписана між центральними органами виконавчої влади. ... Воно фактично не дала якогось умовного імунітету для уряду. І більше воно ні на що не вплинуло », - зазначив Немчінов.

Міністр розповів про пріоритети в Програмі діяльності уряду та план роботи уряду.

«Ми намагалися врахувати дуже широкий спектр. У нас, на жаль, з'явився тактичний момент - це боротьба з коронавірусною інфекцією. А основне - це було, звичайно ж, продовження процесу цифровізації. Це продовження всіх позитивних моментів і завершення децентралізаційних процесів. Це процеси з реінтеграції тимчасово окупованих територій. Це процеси, пов'язані зі спрощенням ведення бізнесу, зі спрощенням отримання соціальних пільг, необхідних виплат і всього іншого. Хотів би окремо сказати, що програма приймалася в першу чергу для людей і про людей», - підкреслив міністр в ефірі телеканалу «ДОМ».