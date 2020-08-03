На сайті Кабміну тепер можна побачити, у скільки обійдуться бюджету законопроєкти

Уряд відкрив для громадян свої висновки щодо зареєстрованих у Раді законопроєктів, у тому числі, висновки Міністерства фінансів щодо їх впливу на показники бюджету.

Про запуск на сайті Кабміну розділу "Взаємодія з Верховною Радою України" повідомив у Телеграм міністр КМУ Олег Немчінов , передає Укрінформ.

"Відсьогодні на Урядовому порталі можна ознайомитися з наявними висновками Кабінету Міністрів України, позиціями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, до зареєстрованих у Верховній Раді України законопроєктів, а також висновками Міністерства фінансів щодо їх впливу на показники бюджету", - написав Немчінов.

Крім того, відповідно до календарних планів Верховної Ради буде розміщуватися інформація про участь членів уряду, посадових осіб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, у пленарних засіданнях та засіданнях комітетів ВР.