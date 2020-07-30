Перепис населення можливий не раніше 2022 року – Немчінов

Розпочати проведення класичного перепису населення можна буде не раніше 2022 року.

Таку думку міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов висловив в ефірі телеканалу «Дом», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для того, щоб запустити правильний процес, як мінімум за півтора року до початку необхідно здійснити низку важливих кроків. Якщо почати цей процес в липні-серпні 2020 року, ми можемо говорити про початок перепису 2022 році», - сказав Немчінов.

За його словами, нині існує чимало ефективних методів оцінки наявного населення країни, але варто враховувати, що в державі живе чимало людей, які, наприклад, не користуються інтернетом або іншими електронними гаджетами, то можуть залишитися не врахованими. Тому, переконаний урядовець, без класичних підходів не обійтися.

Міністр КМУ також зазначив, що говорити про проведення перепису населення в умовах карантину та розповсюдження коронавірусної інформації взагалі не варто. «Ми ж розуміємо, що в умовах карантину немає можливості забезпечити безпеку самих переписників, поки немає вакцини. Ми не можемо запускати кілька десятків тисяч людей, які повинні фізично контактувати з сотнями та мільйонами громадян», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2020 року тодішній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет оприлюднив результати оцінки чисельності наявного населення України, яку провів уряд. Вони показали, що в країні мешкає 37 мільйонів 289 тисяч громадян.