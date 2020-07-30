Перепис населення можливий не раніше 2022 року – Немчінов

Перепис населення можливий не раніше 2022 року – Немчінов

Укрінформ
Розпочати проведення класичного перепису населення можна буде не раніше 2022 року.

Таку думку міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов висловив в ефірі телеканалу «Дом», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для того, щоб запустити правильний процес, як мінімум за півтора року до початку необхідно здійснити низку важливих кроків. Якщо почати цей процес в липні-серпні 2020 року, ми можемо говорити про початок перепису 2022 році», - сказав Немчінов.

За його словами, нині існує чимало ефективних методів оцінки наявного населення країни, але варто враховувати, що в державі живе чимало людей, які, наприклад, не користуються інтернетом або іншими електронними гаджетами, то можуть залишитися не врахованими. Тому, переконаний урядовець, без класичних підходів не обійтися.

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Міністр КМУ також зазначив, що говорити про проведення перепису населення в умовах карантину та розповсюдження коронавірусної інформації взагалі не варто. «Ми ж розуміємо, що в умовах карантину немає можливості забезпечити безпеку самих переписників, поки немає вакцини. Ми не можемо запускати кілька десятків тисяч людей, які повинні фізично контактувати з сотнями та мільйонами громадян», - сказав він.

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Як повідомляв Укрінформ, у січні 2020 року тодішній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет оприлюднив результати оцінки чисельності наявного населення України, яку провів уряд. Вони показали, що в країні мешкає 37 мільйонів 289 тисяч громадян.

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