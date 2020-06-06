В Україні неконтрольований доступ до більшості базових реєстрів - Мінціфри

Мінціфри планує провести цифрову трансформацію в десяти сферах державного управління, оскільки на сьогодні в Україні абсолютно неконтрольований доступ до більшості базових реєстрів.

Про це в інтерв'ю "Економічній правді" повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

"Ми маємо абсолютно неконтрольований доступ до більшості базових реєстрів. Це жахливо. Тільки 28% реєстрів мають КСЗІ - сертифікат Держспецзв'язку про комплексну систему захисту інформації. Ми вибрали десять сфер, де хочемо провести цифрову трансформацію, повну зміну внутрішніх процесів", - підкреслив Вискуб.

За його словами, зміни, зокрема, торкнуться будівельної, податкової, митної, судової сфер.

"Приклад можу привести за судовим реєстром. Зараз будь-який помічник судді може переглянути весь судовий реєстр і ввечері, напередодні обшуку або затримання, може попередити підозрюваного, що стосовно нього зафіксовано дозвіл суду на ті чи інші слідчі дії. В результаті на ранок підозрюваного вже не буде у країні", - розповів перший заступник міністра.

За словами Вискуба, перші кроки в цьому напрямку вже зроблені після запуску порталу державних послуг "Дія".

"Я можу назвати вам десяток базових реєстрів, в яких діє неконтрольований доступ і, найгірше, навіть не логуєтся, хто заходив. Дивно, що багато хто піднімає ці питання в контексті "Дії", коли" Дія "починає поступово наводити порядок в цьому хаосі ", - підкреслив Вискуб.

Перший заступник міністра назвав кроки, які планується здійснити для наведення порядку в цій сфері.

"До чого ми хочемо прийти? Перше: запит до держреєстру повинен бути тільки один і на підставі конкретної законодавчої події, наприклад, реєстрація допомоги при народженні, і, безумовно, з логуванням, хто і коли мав доступ. Ми оптимізуємо реєстри, прибираємо дублювання і неактуальність. Ми знаходимося в ситуації, коли є купа реєстрів із записами про 46 млн громадян, у яких інформація неактуальна або дубльована. Найголовніше - більшість цих реєстрів не повинні були накопичувати інформацію. Наше завдання - зменшити обсяг даних, а не збільшити", - повідомив він.

Першим кроком, за його словами, стане призначення CDTO (Chief Digital Transformation Officer, керівник цифрової трансформації. - ред.). Це повинно відбутися протягом найближчих декількох тижнів.

"Протягом двох-трьох тижнів в кожному міністерстві. Це буде заступник з цифрової трансформації, людина на стику IT і держуправління. Призначати його буде Кабінет міністрів", - повідомив Вискуб.

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При цьому, за його словами, це не будуть точкові реформи. Зміні підлягають бізнес-процеси на основі цифрових технологій.

"Ми хочемо, щоб міністри або візіонери розвитку галузей почали інакше планувати реформу держустанов. Ми не хочемо отримати покращений реєстр, ми хочемо повністю змінені бізнес-процеси на основі цифрових технологій. Точкові електронні реформи не дають потрібний результат", - підкреслив Вискуб.