У додатку "Дія" запустили першу в світі віртуальну бізнес-країну

У додатку "Дія" запущено першу в світі віртуальну бізнес-країну, де українці та підприємці з усього світу матимуть можливість швидко реалізовувати найамбітніші інноваційні та бізнес ідеї без втручання держави.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

"Запустили сайт Diia City, першої в світі віртуальної бізнес-країни — city.diia.gov.ua. Інвестиційне законодавство, спеціальний податковий режим, окреме самоврядування. У цифрової країни є план, як боротися з проблемами, поширеними для бізнесу, — рейдерством, корупцією, високими податками, відтоком кадрів за кордон", - зазначив він.

Мета проєкту - створити сприятливі умови для розвитку інноваційного і технологічного бізнесу.

"Ми створимо найкомфортнішу в світі економічну зону з низькими податками, легальним працевлаштуванням, високими зарплатами. Сприятливі умови для стартапів та підприємців без втручання держави — головний фактор для залучення інвестицій та створення корисних технологій", - зазначив Федоров.

Передбачається, що до 2025 року завдяки проєкту в країні буде створено додатково понад 450 тис. робочих місць. Проєкт залучить в IT-галузь понад $11,8 млрд.

Планується, що проєкт зацікавить українські та міжнародні IT-компанії, інвестиційні фонди, стартапи, освітні організації.

Проєкт охопить такі технологічні сфери, як AgroTech, Fintech та Blockchain, АІ та технології хмарних обчислень, медичні нейромережі та біотехнології, IoT, Publishing та торговельні майданчики, авіаційні та космічні технології, безпілотники, рекламу, маркетинг і просування, анімацію, графіку та аудіо, кіберспорт та аутсорсинг бізнес-процесів.

"Резиденти" бізнес-країни отримають унікальні цифрові послуги, можливість застосувати англійське право та третейський суд Дія City, спеціальні умови валютного регулювання та спрощений режим валютних розрахунків, наглядову раду з резидентів, професійний менеджмент, спрощення державного адміністрування та спеціальний податковий режим, «Єдине вікно» — державні онлайн-сервіси, Офіс обслуговування при ДПС України, сучасну освіту.

Зареєструватися в бізнес-країні можна, надіславши запит на сайті проєкту.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації за підтримки Програми ULEAD with Europe оцифрує усі об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва та бізнес-об’єднання в Україні.

До кінця червня 2020 року інтерактивна мапа буде доступна на сайті Дія.Бізнес.

Ініціатива спрямована на підтримку підприємців, представників органів місцевого самоврядування, інших зацікавлених сторін

Заявку на включення до інтерактивної мапи можуть подати бізнес-об’єднання або об’єкт інфраструктури підтримки підприємництва.

Також це можуть зробити органи місцевого самоврядування (в тому числі ОТГ), у разі, якщо вони вважають за необхідне підтримати підприємництво свого населеного пункту. Для цього необхідно завантажити спеціальну таблицю та надіслати її на електронну адресу business@thedigital.gov.ua