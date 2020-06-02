У додатку "Дія" з'явився зчитувач QR-кодів

Мобільний додаток "Дія", який є частиною проекту Міністерства цифрової трансформації України «держава в смартфоні», доповнили зчитувачем QR-кодів.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

"Відсьогодні в "Дії" з’явився рідер QR-кодів. QR документ в "Дії" перевіряється смартфоном, для цього не потрібно окремих інструментів чи програм. Але для більшого комфорту ми додали рідер QR-кодів одразу в "Дії" — перевіряйте цифрові документи будь-яким способом", - написав Федоров.

Наразі в мобільному додатку «Дія» доступні ID-картка, закордонний паспорт, студентський квиток, водійські права та техпаспорт на авто. Усі ці документи в Україні при необхідності можна пред'явити прямо з екрана смартфона.

Як повідомлялося, мобільний додаток «Дія» (скорочено від «Держава і я») з'явився в Україні 6 лютого 2020 року. На початку квітня запрацював однойменний веб-портал. Вони є частиною проекту «держава в смартфоні» Міністерства цифрової трансформації України і покликані перевести в онлайн отримання більшості державних послуг. На сьогодні додаток вже скачали понад 2 млн користувачів.